Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: c’è Gosens, out Hateboer

L’Atalanta ha reso nota la lista dei suoi convocati in vista del match contro il Milan. Con sorpresa l’assente è Hateboer e non Gosens

Manca pochissimo al big match più atteso dell’anno. Domani sera alle ore 20,45 si giocherà Atalanta-Milan, partita valida per la 38° e ultima gara di campionato. In attesa di scoprire le formazioni titolare che i due allenatori schiereranno in campo, scopriamo qual’è la lista dei convocati dell’Atalanta.

Gian Piero Gasperini ha da poco diramato la lista dei 22 nerazzurri che saranno presenti nella gara casalinga contro i rossoneri. Ci si aspettava l’assenza del tedesco Gosens, ma inaspettatamente non è presente Hateboer.

Di seguito la lista completa dei convocati di Gasperini:

