Atalanta-Milan, Gigio suona la carica: “Diamo il massimo”

Gianluigi Donnarumma ha suonato la carica in vista del match contro l’Atalanta. Il portiere ha pubblicato un bel post sui social

Domani sera andrà in scena la gara più importante della stagione rossonera. Una vera e propria finale che vedrà un’avversaria assolutamente temibile. Il Milan, per centrare l’obiettivo Champions League, dopo ben sette anni, dovrà battere l’Atalanta di Gasperini.

Sappiamo bene cosa significa affrontare la Dea, che da tre anni è indubbiamente una delle squadre più forti e dirompenti della Serie A. Servirà una prova magistrale, quasi perfetta. Ci vorrà molta attenzione in entrambe le fasi di gioco.

Il Milan, con Pioli alla sua guida, non ha mai battuto l’Atalanta: è l’unica squadra che i rossoneri non hanno mai sconfitto da quando il parmense siede sulla panchina rossonera. Bisognerà dare il massimo in campo, come affermato da Gianluigi Donnarumma sui social. Il portierone rossonero ha suonato la carica pubblicando un post che a parole dice poco, ma l’immagine allegata parla chiaro. “Diamo il massimo” è questa la dicitura che Gianluigi Donnarumma ha riportato sul suo post social.

Gigio, nonostante la baraonda attorno al suo mancato rinnovo, vuole crederci e ci tiene tantissimo al ritorno del suo Milan in Champions League. Per molti, il suo rinnovo passa proprio dal raggiungimento di questo traguardo. In allegato al post di Donnarumma, una foto che ritrae la squadra di Pioli stretta in un abbraccio, nel momento del discorso motivazionale pre-gara.