Calciomercato Milan: Calhanoglu-Ilicic, destini incrociati | Le ultime

Il Milan potrebbe decidere di puntare su Josip Ilicic in vista della prossima stagione. L’Atalanta fa muro richiedendo un’alta somma per la sua cessione

Ancora tutto da decidere il destino di Hakan Calhanoglu. Il Milan conta di tenere tra le sue fila il turco e quindi rinnovare il suo contratto, ma l’affare potrebbe non andare in porto. Molto deciderà dalla partita di domani contro l’Atalanta. Se il Milan vincerà e otterrà la qualificazione alla prossima Champions League allora potrebbero aumentare le possibilità di rinnovare i contratti di due pedine importanti come Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu.

Il numero 10 rossonero vorrebbe giocare la Champions League per tale motivo la sua permanenza al Milan potrebbe dipenderà dalla gara di domani sera. Il club rossonero, dal suo canto, vuole tutelarsi e per questo è alla ricerca di un trequartista che possa ereditare il posto di Hakan in caso di addio. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Josip Ilicic, che proprio nel match di domani sarà diretto avversario dei rossoneri. Un osservato speciale quindi di Maldini e Massara, soprattutto se questo dovesse avere lo spazio per giocare.

Il Milan, come riportato da calciomercato.com, avrebbe già in mente la soluzione per portare tra le sue fila Josip Ilicic.

Milan, il colpo Ilicic ad un prezzo moderato

È ormai risaputo che Josip Ilicic non rientri più nei piani dell’Atalanta e del suo allenatore. La separazione pare molto vicina e questo agevole l’interesse del Milan. L’obiettivo del club rossonero è quello di imbastire un affare simile alla cessione del Papu Gomez al Siviglia. Ovvero spendere uno somma simile ai 4-6 milioni di euro per portare il 33enne tra le sue fila.

Una volontà che però si scontra con quella del club bergamasco e di Percassi che invece vorrebbe ottenere una somma superiore dalla cessione di Josip Ilicic.

Ad ogni modo, e come accennato, l’inizio di una vera trattativa tra le parti dipenderà molto dal futuro di Hakan Calhanoglu.

E inevitabilmente la gara di domani sera la farà da padrona. Le volontà potranno essere più chiare lunedì, a campionato terminato. Si aspetta soltanto il verdetto della gara in programma domani a Bergamo che vedrà Atalanta e Milan rivali.