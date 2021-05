Calciomercato Milan, affare Under | Il prezzo della Roma

Il Milan sta pensando a Cengiz Under per rinforzarsi. Il fantasista turco ha deluso a Leicester, la Roma può venderlo e ha fissato il prezzo.

Una volta concluso il campionato, il Milan si concentrerà sui rinnovi e sul calciomercato. Uno degli obiettivi della prossima campagna acquisti è prendere un nuovo esterno destro offensivo.

Samuel Castillejo non convince e verrà venduto. Stefano Pioli ha bisogno di un giocatore maggiormente incisivo in termini di gol e assist. Uno che possa essere titolare, visto che anche Alexis Saelemaekers deve ancora crescere in quando a incidenza nella fase offensiva. Alla squadra rossonera serve un upgrade nel ruolo.

Leggi anche:

Cengiz Under interessa al Milan: la Roma vuole 15 milioni

Tra gli esterni offensivi che il Milan sta valutando c’è Cengiz Under, reduce da una stagione deludente al Leicester City. Il club della Premier League non eserciterà il diritto di riscatto (circa 23-25 milioni di euro) sul cartellino. Il giocatore farà ritorno alla Roma, proprietaria del suo cartellino.

Il 23enne turco era stato accostato al Milan già in passato e La Gazzetta dello Sport conferma che è tornato nel radar rossonero. Dall’ambiente romanista filtra che 15 milioni è la base di partenza su cui intavolare una eventuale trattativa di trasferimento. L’ex talento dell’Istanbul Basaksehir venne pagato circa 14 milioni nel 2017 e il club capitolino può fare una plusvalenza per il proprio bilancio.

Comunque sarà determinante anche il parere di José Mourinho. Infatti, il prossimo allenatore della Roma dovrà decidere se puntare su Under oppure se lasciarlo partire. La sensazione è che lo Speciale One darà il via libera alla cessione del giocatore.

Il Milan è tra i club interessati, però non è l’unico. Il turco è un esterno dalle notevoli qualità tecniche, però va detto che gli è sempre mancata continuità. Inoltre, la negativa stagione in Premier League con il Leicester City rende una scommessa l’idea di puntare su di lui. Vedremo se Paolo Maldini e Frederic Massara faranno passi concreti per Under nella prossima sessione del calciomercato.