Calciomercato Milan, il Bologna fa cassa: assist ai rossoneri

L’esigenza del Bologna è quella di fare cassa per reinvestire sul mercato in entrata. Il difensore può essere sacrificato e il Milan è pronto ad approfittarne

E’ stato a lungo inseguito dalla dirigenza rossonera, che non è mai però riuscita concretamente ad avvicinarsi al gioiello del Bologna. Takehiro Tomiyasu, splendido difensore rossoblu, è da tempo sul taccuino di Maldini e Massara, ma le pretese del club emiliano hanno fatto presto demordere le avance del Milan. La stagione del Bologna è filata liscia. Gli uomini di Mihajlović infatti non sono mai stati risucchiati nella lotta per la retrocessione, e hanno raccolto i frutti di un girone d’andata di livello.

Girone d’andata positivo soprattutto per alcuni calciatori, tra cui Soriano, Barrow, Orsolini e proprio il giapponese. La società rossoblu, come rende noto Il Resto del Carlino però, per provare a ripetersi e investire sul mercato in entrata, avrà estremo bisogno di cedere qualche pezzo da novanta. Il difensore è sulla lista dei possibili partenti, e il Milan è pronto ad approfittarne, per lanciare un altro attacco durante il mercato estivo.

Milan, torna di moda Tomiyasu

Durante la finestra di gennaio forse il Bologna avrebbe sperato in una vera asta per il suo difensore, asta che non si è però mai avviata. Detto dell’interessamento da parte di diversi club della Serie A, tra tutti proprio il Milan, le richieste della società di 25 milioni furono esagerate, secondo le pretendenti, e l’affare sfumò con un nulla di fatto.

Nella giornata di oggi intanto, Il Resto del Carlino ha parlato di necessità di fare cassa per il Bologna. La volontà dei felsinei è quella di accumulare un tesoretto da 30-40milioni, per reinvestirli sul mercato in entrata. Nonostante la società proverà a trattenere Tomiyasu, dall’altra parte la necessità è quella di incassare, visti i riscatti di Barrow e Soumaoro. La valutazione del duttile difensore Giapponese, che in questa stagione ha messo a segno due reti, al momento è di 18 milioni di euro.

Il Milan era arrivato fino a 15 milioni per il giocatore, che adesso dovrà anche decidere se rimanere ancora in “provincia”, o provare a fare il salto di qualità in una big, qualora arrivassero offerte importanti.