Calciomercato Milan, non solo Giroud | Contatti per l’attaccante del Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni il Milan si è fatto avanti per il giovane attaccante del Chelsea. Questo potrebbe lasciare Londra in estate

Il Milan è alla disperata ricerca di una valida prima punta. Abbiamo più volte ribadito come Zlatan Ibrahimovic non dia delle certezze dal punto di vista fisico, e Mario Mandzukic, reduce da un’esperienza deludente, lascerà Milano in estate.

Serve quindi un profilo che possa garantire prestazioni di qualità, quando chiamato in causa a sostituire Zlatan. Sono davvero tanti i nomi d’attaccanti accostati al Milan negli ultimi mesi. Dalla Serie A i profili più quotati sono quelli di Vlahovic, Scamacca e Belotti. Mentre dall’estero sono insistenti le voci dell’interesse del Milan per Giroud e per il giovanissimo Boadu.

Soprattutto negli ultimi due giorni, l’attenzione è ricaduta sull’attaccante francese che gioca al Chelsea. Oliver Giroud, nonostante la sua età non giovanissima (34 anni), potrebbe rappresentare un ottimo colpo di mercato per il club rossonero. I media lo hanno accostato con veemenza al Milan, dato che, oltre all’indiscussa qualità, si libererebbe a parametro zero e accetterebbe un ingaggio non spropositato (5 milioni a stagione).

Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia particolare: il Milan avrebbe chiesto informazioni per un altro attaccante che gioca al Chelsea. Nettamente più giovane e anche lui di gran classe.

Milan, interesse per Tammy Abraham: c’è anche la Roma sul giocatore

Il noto giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schirà ha lanciato una importante indiscrezione di mercato. Questo ha affermato che Tammy Abraham, il classe 1997 in forza al Chelsea, potrebbe lasciare Londra quest’estate. Dopo l’acquisto di Werner, l’attaccante inglese ha trovato davvero pochissimo spazio in campo. Le gerarchie di Tuchel hanno parlato chiaro dal suo arrivo al Chelsea.

E nonostante il suo contratto con i blues scada nel 2023, Abraham potrebbe lasciare Londra già in estate per approdare in un club che gli riservi più spazio. Tammy è un gran prospetto, con un pazzesco fiuto del gol. Secondo Schira, la società più interessata a lui è il West Ham, ma il Milan avrebbe chiesto informazioni ad un intermediario sul giocatore.

Attenzione, perchè oltre ai rossoneri, anche la Roma ha fatto un sondaggio sull’attaccante inglese. Potrebbe quindi scatenarsi una lotta tra i due club di Serie A in estate per accaparrarsi Tammy Abraham.

Ad ogni modo, il Milan potrebbe essere la destinazione giusta per il 23enne. Oltre al fatto che l’ambiente rossonero cura molta i suoi giovani, lo spazio non gli mancherebbe di certo! E chissà che non possa ricongiungersi con l’ex compagno e coetaneo Fikayo Tomori (il Milan deve ancora decidere sul suo riscatto dal Chelsea).