Milan, i calciatori convocati per Euro 2020 e gli Europei Under 21

Milan, non mancheranno i calciatori rossoneri nei due tornei iridati che si disputeranno tra giugno e luglio a un anno di distanza dopo il rinvio per la pandemia nel 2020

Sarà un giugno da sogno per gli appassionati di calcio. Se nel 2020 si esultava per la ripresa dei campionati nazionali dopo i terribili mesi del lockdown per la prima ondata della pandemia da Covid-19, il mese prossimo, con il miglioramento dell’emergenza sanitaria, potremo finalmente assistere a Euro 2020, il torneo continentale per nazionali che, per la prima volta nella sua storia, sarà itinerante con sedi ospitanti dislocate in tutta Europa.

Sono passati cinque anni dal trionfo del Portogallo di Cristiano Ronaldo in Francia, nella finale di St.Denis contro i padroni di casa decisa da un gol nei supplementari di Eder. La formula sarà la stessa della scorsa edizione con 24 squadre distribuite in 6 gironi.

A venti giorni dall’inizio del torneo previsto per venerdì 11 giugno con Italia-Turchia partita inaugurale, i c.t. della varie Nazionali hanno già comunicato le liste dei convocati allargate a 26 calciatori. Alcune Nazionali, al momento, hanno presentato una lista di 30 o più convocati che deve essere ridotta a inizio giugno. Benché lontana dai livelli passati, non mancherà una presenza di calciatori alla rassegna iridata anche se, per le attuali vicissitudini contrattuali, alcuni dei convocati attuali potrebbero essere ex rossoneri nelle prossime settimane.

I calciatori del Milan ad Euro 2020

Sono 4 gli attuali calciatori del Milan che parteciperanno ad Euro 2020. Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu saranno avversari nel girone A, quello di Italia, Turchia, Galles e Svizzera. Ante Rebic è stato inserito dal c.t. Dalic nella lista dei 26 convocati della Croazia che proverà a ripetere l’exploit dei Mondiali 2018 con la finale raggiunta e persa con la Francia. I croati sono inseriti nel girone D con Inghilterra, Scozia e Repubblica Ceca. Non è stata ancora diramata la lista dei convocati della Danimarca nella quale sarà certamente presente Simon Kjaer, capitano della rappresentativa che ha in Eriksen l’altro uomo di punta.

A meno di un recupero last minute, Ibrahimovic, infortunato al ginocchio, non sarà presente nella lista definitiva dei convocati della Svezia. Saelemaekers è nella lista riserve del Belgio e non dovrebbe trovare spazio nei 26 del c.t. Martinez.

Milan, i convocati per l’Europeo Under 2021

Dal 31 maggio comincia anche la fase finale dell’Europeo Under con l’Italia opposta al Portogallo nel match in gara unica dei quarti di finale. A Lubiana ci saranno Leao e Dalot per i lusitani con quest’ultimo tuttavia già ex rossonero a causa del mancato riscatto dal Manchester United. Vedremo se il c.t. dell’Under 21 convocherà Gabbia, al momento, infortunato e Tonali che deve scontare ancora una giornata di squalifica per l’espulsione rimediata contro la Repubblica Ceca. Brahim Diaz è tra i convocati della Spagna che si giocherà l’accesso in semifinale contro la Croazia. Kalulu con la Francia sfiderà l’Olanda.