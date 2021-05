Atalanta-Milan, formazioni ufficiali: gioca Leao!

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, ultimo match di Serie A, in programma stasera alle ore 20.45. Ecco le scelte di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

E’ tutto pronto per il match verità, che vale una stagione. Il Milan si prepara a scendere in campo a Bergamo per sfidare l‘Atalanta, nell’ultima giornata di Serie A. Vincere per volare in Champions League, senza aspettare i risultati di Juventus e Napoli. Stefano Pioli deve fare i conti con le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Gabbia. Ante Rebic non sta benissimo, dopo il guaio muscolare al polpaccio, e non va nemmeno in panchina.

L’attacco del Milan sarà così affidato a Rafael Leao. Il portoghese torna titolare nel ruolo di prima punta e avrà alle spalle Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz e Saelemaekers.

Confermato il resto della formazione, con Gianluigi Donnarumma tra i pali, difesa a quattro, con Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo non si toccano Franck Kessie e Ismael Bennacer.

Gian Piero Gasperini, dopo il ko in Coppa Italia, contro la Juventus, decide di affidarsi ai suoi uomini migliori. L’unico assente è Hateboer. In attacco l’Atalanta si affida a Zapata, con Malinovskyi e Pessina a supporto.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mæhle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Caldara, Palomino, Ruggeri, Šutalo; Mirančuk, Pašalić; Iličić, Lammers, Muriel. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoğlu; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Dalot, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Maldini, Mandžukić. All.: Pioli.