Milan, l’omaggio da brividi ai tifosi per la presenza a Milanello | VIDEO

L’AC Milan ha postato un video da brividi sui suoi canali social per ringraziare i tifosi che stamane hanno caricato la squadra fuori da Milanello

Importante e fantastico il gesto dei tifosi che stamattina hanno assediato Milanello per caricare la squadra in vista della decisiva trasferta contro l’Atalanta. Bandiere, cori, fumogeni per far sentire l’affetto ai rossoneri che si trovano, allo stesso tempo, ad un passo dalla Champions League, ma anche dal vederla sfumare.

I ragazzi di Pioli hanno sicuramente tratto grande beneficio dalla presenza dei fan milanisti fuori dai cancelli di Milanello. Il club li ha voluti ringraziare per il gran gesto attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali. Il montaggio è da brividi. Fantastiche le riprese dall’alto fatte attraverso l’utilizzo di un drone.

È possibile osservare la folla colorata di rosso e di nero. Nel corto sono anche visibili i giocatori, che dall’interno del centro sportivo si godono lo spettacolo con emozione. Il video pubblicato dall’AC Milan riporta la dicitura: “Con i tifosi sempre al nostro fianco, anche per questa ultima battaglia: dai ragazzi!”

Di seguito il video completo: