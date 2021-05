Tifosi a Milanello: i calciatori ringraziano e applaudono | Video

La squadra, caricata stamattina a Milanello dalla Curva Sud, ringrazia e applaude i suoi tifosi per l’appoggio, prima di partire per Bergamo.

In prima mattinata, i tifosi del Milan non hanno fatto mancare il loro appoggio alla squadra in vista dell’importante match di stasera con l’Atalanta. La speranza è quella di coronare il bel percorso svolto quest’anno con il ritorno in Champions League. Bandiere che sventolano e cori. I ragazzi della Curva sanno l’importanza di questa partita e, non potendo essere presenti allo stadio, hanno voluto dare il loro contributo in questo modo, al grido di “noi vogliamo questa vittoria”.

The Milan squad watches over Curva Sud cheers at Milanello before heading to Bergamo 🔴⚫️ pic.twitter.com/jdJxLZC77i — Milan Eye (@MilanEye) May 23, 2021

Tutta la squadra, capitanata da Mister Pioli, è andata verso i tifosi per caricarsi dei loro tifosi energia, applaudendoli per essere accorsi in massa. I rossoneri sanno che oggi si giocano un’intera stagione e sperano di poterli fare contenti con una prestazione di livello. Stasera Ibra e compagni vogliono tornare con il pass della Champions in mano.