Atalanta-Milan streaming e diretta tv: dove vederla oggi 23 maggio

Atalanta-Milan è il match clou dell’ultima giornata di campionato. Le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming dalle 20.45

Tutto in una notte. In quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, uno dei match più importanti dell’ultimo decennio di storia rossonera, il Milan si gioca contro l’Atalanta a Bergamo la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, competizione dalla quale manca dal 2014.

Il pareggio contro il Cagliari ha complicato maledettamente i piani dei rossoneri che sono comunque ancora padroni del loro destino a pari punti con il Napoli e a +1 dalla Juventus. Per qualificarsi il Milan deve vincere oppure pareggiare (o perdere) sperando in una mancata vittoria della Juventus o del Napoli. In caso di arrivo a pari punti con una delle due contendenti, il Milan è in vantaggio con entrambe in virtù degli scontri diretti.

L’Atalanta già qualificata alla Champions per il terzo anno consecutivo non farà sconti. I nerazzurri, infatti, non devono perdere per arrivare secondi in classifica, piazzamento mai raggiunto nella storia del club orobico. Un secondo posto che garantisce anche un congruo bonus a chi lo ottiene tra proventi diritti tv e market pool Uefa.

Atalanta-Milan, diretta tv e streaming

Il calcio di inizio di Atalanta-Milan è previsto alle 20.45. Si gioca in contemporanea con Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Il match di Bergamo è un’esclusiva di Sky Sport con diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 256. Prevista anche la trasmissione in modalità 4K HDR per i possessori del decoder Sky Q. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Interventi da bordo campo di Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Per Sky sarà l’ultima volta con in palinsesto almeno 7 partite di Serie A. Dal prossimo campionato, infatti, Dazn trasmetterà tutti i match di ogni turno di campionato con soli 3 eventi su Sky ovvero l’anticipo del sabato sera, il match della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera.

Con la diretta tv su Sky, due le consuete opzioni per vedere Atalanta-Milan in streaming. La prima è Sky Go, l’applicazione disponibile per smartphone e pc che trasmette il palinsesto in diretta di una selezione di canali di Sky. Per accedere alla visione di Atalanta-Milan basta selezionare Sky Sport Uno e Sky Calcio 256 oppure la finestra dedicata all’evento presente in home page poco prima dell’inizio.

Su Now Tv, piattaforma pay di Sky, è possibile acquistare anche senza abbonamento il ticket evento relativo ad Atalanta-Milan seguendo le indicazioni presenti sul portale. Su Now è possibile anche abbonarsi a una delle proposte offerte da Sky visibili in streaming sui dispositivi abilitati.