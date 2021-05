Kvicha Kvaratskhelia è uno dei tanti giovani sul taccuino del Milan. L’esterno georgiano classe 2001 piace ai rossoneri ma il Siviglia – stando alle ultime news provenienti dalla Spagna – è pronto a chiudere con il Rubin Kazan

“Posso assicurare che al 100% mio figlio non resterà nel suo attuale club. Parlerà con molte società ma prima si riposerà a mente fredda e deciderà con chi giocare. Non resterà in Russia“, parlava così solo qualche giorno fa il padre di Kvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano classe 2001 si appresta a lasciare il Rubin Kazan. La sua stagione, in Premier Liga, con 23 presenze, quattro goal e otto assist, ha attirato le attenzioni dei grandi club, pronti a darsi battaglia per strapparlo al club russo. Tra le squadre interessate al giocatore, che lo scorso 12 febbraio ha compiuto 20 anni, c’è anche il Milan. L’esterno piace ai rossoneri ma la concorrenza è davvero di quelle importanti: su Kvaratskhelia ci sono anche la Juventus e l’Atalanta ma attenzione, soprattutto, al Siviglia di Monchi.

Dalla Spagna arrivano novità legate proprio al club andaluso: secondo quanto riportato da Fichajes.net, il direttore sportivo ex Roma avrebbe avviato contatti sia con l’entourage del giocatore che con il Rubin Kazan, per chiudere l’affare. Possibile un accordo a 15-20 milioni di euro.

Occhi puntati su Amine Adli

Kvicha Kvaratskhelia non è l’unico giovane che piace al Milan. I rossoneri guardano ai grandi colpi d’esperienza ma vorranno mantenere una linea verde. Si spiega così anche l’interessamento per Amine Adli.

Il classe 2000 franco-marocchino è stato eletto miglior calciatore della Ligue 2, con la maglia del Tolosa. Il 21enne può giocare sia da seconda punta che da esterno. Anche in questo caso la concorrenza è importante: oltre ai rossoneri, piace in Francia al Marsiglia ma soprattutto in Germania, essendo finito nel mirino di Bayer e Borussia Moenchengladbach.