Zeman: “Il Milan potrebbe centrare un record negativo mai visto”

Il boemo, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo parere sulla stagione dei rossoneri.

Oggi si conclude il campionato ed è tempo di bilanci e a farlo ci ha già pensato una vecchia conoscenza del calcio italiano. Zdenek Zeman, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso un suo giudizio sul campionato che si sta per concludere.

Il boemo ha parlato della stagione negativa della Juventus ma non solo. Si è espresso anche sui rossoneri dicendosi sorpreso del campionato da loro disputato. L’ex allenatore non si aspettava una partenza così forte della squadra di Pioli, che però nel finale sta colpendo negativamente. “Se dovesse finire quinto dopo essere stato campione di inverno centrerebbe un record negativo mai raggiunto da quando esiste il nuovo formato della Champions League”.

Le parole di Zeman sul Milan

L’ex tecnico di Lazio e Roma, tra le altre, senza mezzi termini, ha parlato di un probabile record in negativo per il Milan in caso di mancato raggiungimento della Champions. Ha sottolineato infatti che non è mai accaduto, almeno da quando esiste il nuovo formato della Champions League, che la squadra campione di inverno non sia riuscita a qualificarsi per l’Europa che conta. La vera sorpresa, però, a suo dire, era stata vedere il Diavolo in testa per tutto il girone di andata. Zeman era convinto che la squadra avrebbe faticato a mantenere il passo che ha tenuto per tuta la prima parte di stagione. “Nel girone di ritorno il Milan ha perso il passo e la continuità, ma la squadra non poteva reggere quel ritmo”.