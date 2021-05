Theo Hernandez manterrà la promessa: “Tingerò i capelli”

Tempo fa, Theo Hernandez aveva fatto una promessa: se il Milan si fosse qualificato alla Champions avrebbe tinto i capelli di rosso e nero. Il terzino rassicura che a breve lo farà

Il Milan grazie alla vittoria contro l’Atalanta per 0-2 si è qualificato alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che mancava da tanti anni. Il percorso è stato lungo e travagliato ma i ragazzi di Pioli non hanno mai smesso di crederci.

Per 21 giornate di Serie A il Milan ha capeggiato la classifica, ed è stato quindi lecito per i rossoneri credere nell’impresa. Poi il primato è stato perso, ma l’obiettivo è sempre stato rientrare tra i primi quattro posti per accedere alla Champions.

Theo Hernandez, uno di quelli che sembra aver giurato amore al Milan, aveva addirittura fatto una promessa: il terzino si sarebbe tinto i capelli di rosso e nero se l’obiettivo Champions fosse stato centrato. Ebbene, a distanza di mesi e con la qualificazione in tasca, Theo non ha dimenticato la promessa fatta, e sui social ha tranquillizzato i tifosi che a breve tingerà i capelli.