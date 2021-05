Non solo Donnarumma: via anche Romagnoli, sondaggi dalla Spagna

Romagnoli potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra estiva del calciomercato. Dalla Liga arrivano dei sondaggi per il difensore.

Il campionato è finito e tra i temi che il Milan deve affrontare c’è anche quello inerente il futuro di Alessio Romagnoli. La sua permanenza in rossonero è in bilico.

La situazione è nota. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e percepisce già un ingaggio molto alto da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo agente è Mino Raiola, che ha già fatto sapere di volere un aumento. Difficilmente la società di via Aldo Rossi alzerà lo stipendio del difensore, che ha anche perso il posto da titolare a favore di Fikayo Tomori.

Atletico Madrid e Barcellona pensano a Romagnoli

Se la trattativa per il rinnovo di Romagnoli non dovesse decollare, si aprirebbe inevitabilmente la strada della cessione. Il Milan vuole risolvere in queste settimane la questione, evitando che si ripetano i casi che hanno riguardato Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, Romagnoli sembra destinato a concludere la sua avventura al Milan. Nei giorni scorsi ci sono stati dei sondaggi dalla Spagna, in particolare da parte di Atletico Madrid e Barcellona.

Il club rossonero acquistò il calciatore nell’estate 2015 versando alla Roma 25 milioni. Adesso quel costo è stato praticamente tutto ammortizzato a bilancio e vendere Romagnoli significherebbe realizzare una buona plusvalenza. Verosimile riuscire a cedere il cartellino a una cifra vicina a quella di acquisto.

Da ricordare che nell’accordo pattuito con la Roma era previsto che il 30% della somma eccedente i 25 milioni della rivendita sarebbe finito nelle casse giallorosse. Esempio: se il Milan cede Romagnoli per 30 milioni, la società capitolina ricava il 30% di 5 milioni, quindi 1,5 milioni. Vedremo a che prezzo il centrale lascerà, eventualmente, Milanello.