Da Verona: “C’è anche il Milan” | Doppia conferma!

Il presidente degli scaligeri parla del suo centrocampista a Radio Kiss Kiss: “Ho letto dell’interesse del Milan”.

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, è intervenuto a Radio Kiss Kiss commentando l’attacco social dei tifosi partenopei a Mattia Zaccagni dopo Napoli Verona. “L’attacco sui social a Zaccagni? Penso che per un tifoso del Napoli sapere che un calciatore come lui abbia lottato per la propria maglia fino all’ultimo sia positivo”.

Setti ha poi parlato del suo centrocampista anche in chiave mercato, riguardo una sua possibile cessione. Il patron ha inserito anche i rossoneri nella corsa al giocatore: “Zaccagni andrà al Napoli? Vedremo, ho letto anche del Milan. Andare in un grande club vorrebbe dire aver lavorato bene con un ragazzo forte ed un professionista serio come Mattia”.

La conferma dell’agente

A confermare l’interesse del Milan per Zaccagni sono arrivate anche le parole dell’agente del calciatore, Fausto Pari, sempre a Radio Kiss. Pari, dopo aver condannato le accuse social rivolte al suo assistito, ha riconfermato le parole del presidente del Verona. “Mattia piace al Napoli e al Milan come ha detto il presidente Setti. Aspettiamo ancora qualche giorno per vedere quali scenari sia apriranno”.

Il centrocampista, ormai 26enne, dopo cinque stagioni a Verona è pronto per il salto. In questa stagione ha dimostrato di avere i numeri per giocare in una squadra di alto livello. I rossoneri stanno cercando l’erede di Hakan Calhanoglu, sempre più lontano da Milanello, e potrebbero decidere anche di puntare sul trequartista classe ’95 nato a Cesena. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e il costo del cartellino si aggira sui 15 milioni. Cifre che per il Milan sono decisamente abbordabili, soprattutto dopo l’ingresso in Champions League.