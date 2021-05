Milan, i complimenti di Ambrosini: “Risultato meritatissimo” 

L’ex centrocampista rossonero ha ringraziato i rossoneri per la maglia e si è complimentato per la grande stagione.

Non potevano mancare anche i complimenti di Massimo Ambrosini per il traguardo Champions. L’ex capitano ha pubblicato su Instagram una foto di lui con la maglietta regalatagli dal club: “Grazie mille del pensiero ragazzi. Il regalo vero però lo avete fatto a voi stessi e a tutti i tifosi perché l’anno prossimo quella maglia tornerà a sentire ‘quella musichetta’”.

Ambrosini ha poi fatto i complimenti alla squadra per la stagione esaltante e per l’obiettivo raggiunto. “Complimenti veramente a tutti per la stagione e per il meritatissimo risultato!!!”. Ecco il post.