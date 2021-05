Calciomercato Milan | Altro francese: ufficiale a breve

Il Milan potrebbe presto mettere le mani su Olivier Giroud. L’affare sarebbe stato chiuso e l’annuncio dell’acquisto del francese da parte dei rossoneri è atteso a breve

L’arrivo di Olivier Giroud al Milan potrebbe essere imminente. Il giornalista Ekrem Konur, intervenuto sul proprio profilo Twitter ufficiale, non ha alcun dubbio: la trattativa tra le parti si è conclusa positivamente e l’annuncio dell’acquisto del centravanti francese da parte dei rossoneri sarà presto ufficiale.

Il Milan, in pochi giorni, potrebbe dunque mettere a segno un doppio colpo tutto francese: dopo l’acquisto di Mike Maignan, che ha di fatto chiuso l’avventura in rossonero di Gianluigi Donnarumma, il club rossonero potrebbe aggiungere un altro tassello fondamentale nella propria rosa, con l’innesto di Olivier Giroud. Il bomber francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il suo addio al Chelsea appare ormai scritto.

Affare rossonero

Si parla di un biennale a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Un affare che risolverebbe il problema attacco. Come vi stiamo raccontando, ormai da giorni, il Milan è intenzionato a regalarsi un nuovo centravanti, che possa ricoprire il ruolo di co-titolare di Zlatan Ibrahimovic.

Olivier Giroud potrebbe davvero essere il profilo giusto. Il francese, che sarà impegnato ai prossimi Europei con la nazionale di Deschamps, è reduce da una stagione senza problemi fisici: le partite giocate con la maglia del Chelsea sono state 31, anche se spesso solo spezzoni, ma i gol non sono mancati. Giroud è arrivato in doppia cifra, mettendo a segno ben 11 centri, sei dei quali in Champions League.

La sua grandissima esperienza in campo internazionale, in vista del ritorno nella competizione europea più prestigiosa, pone il francese 34enne in cima alla lista della spesa. E’ evidente che i soldi risparmiati per il suo cartellino verrebbero utilizzati per rafforzare altri reparti. Non è un segreto che il Milan abbia voglia di regalarsi un nuovo esterno/trequartista capace di saltare l’uomo con facilità.