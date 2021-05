Calciomercato Milan – Il difensore vuole il Napoli

Tra i calciatori accostati al Milan, nell’ultimo periodo c’è anche Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, vorrebbe restare in azzurro

Il futuro di Alessio Romagnoli è appeso ad un filo. Il capitano, diventato di fatto una riserva di Fikayo Tomori e Simon Kjaer, potrebbe lasciare il Milan in estate. Il difensore classe 1995 ha un contratto in scadenza nel 2022 e senza un rinnovo il suo addio sarà inevitabile.

Il Milan potrebbe decidere di chiudere definitivamente con gli assistiti di Mino Raiola, dopo il caso Donnarumma ma a far propendere verso un addio di Romagnoli sono le alte richieste: ben sei milioni di euro netti a stagione. Davvero troppi in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Dalla sua cessione, il Milan spera di incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Idea Maksimovic

Inevitabilmente in casa rossonera si sta pensando al sostituto: serve un titolare che possa affiancare Kjaer e Tomori. Sul centrale inglese non ci sono dubbi: verrà riscattato dal Chelsea per 28 milioni di euro ma serve un altro difensore.

E’ probabile che si decida di investire su un parametro zero così da risparmiare sul costo del cartellino. Un’idea tornata di moda negli ultimi giorni è quella che porta a Nikola Maksimovic.

Il centrale si libera il prossimo 30 giugno dal Napoli. In merito al suo futuro arrivano aggiornamenti dal Corriere dello Sport: il difensore serbo ex Torino avrebbe ricevuto diverse offerte dall’Italia ma anche da Spagna, Inghilterra, Russia e Turchia. L’idea di Maksimovic, però, sarebbe quella di continuare a giocare con il Napoli. Una scelta di vita, lui e la sua famiglia, infatti, vorrebbero continuare ad abitare nel capoluogo campano.

Hysaj con Gattuso

C’è anche un altro calciatore, in scadenza di contratto con il Napoli, accostato al Milan: si tratta di Hysaj. Il terzino albanese potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Davide Calabria e Theo Hernandez, essendo capace di giocare su entrambe le fasce. L’ex Empoli non ha ancora deciso il suo futuro ma attenzione alla pista Fiorentina, dove ritroverebbe Gennaro Gattuso