Giroud rifiuta due offerte, vuole il Milan | La richiesta

Giroud gradisce il Milan come destinazione per il suo futuro, che non sarà al Chelsea. Ha già rifiutato due proposte, attende i rossoneri.

Il Milan vuole prendere un nuovo centravanti, non ci sono dubbi. L’annunciato addio di Mario Mandzukic conferma che alla corte di Stefano Pioli arriverà un altro vice di Zlatan Ibrahimovic.

In questi giorni sta circolando con insistenza il nome di Olivier Giroud. Il francese classe 1986 ha un contratto in scadenza a giugno 2021 con il Chelsea e sembra deciso a lasciare i Blues. Nelle ultime partite Thomas Tuchel gli ha concesso poco spazio, lanciando un segnale sul fatto che l’ex Arsenal non sia un elemento importante del suo progetto.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Giroud è molto attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Milan. Vero che non partirebbe titolare, ma Ibrahimovic va verso i 40 anni e non potrà giocare tutte le partite. Il francese può avere molto spazio nella prossima stagione.

Oggi Sportmediaset rivela che Giroud avrebbe già rifiutato le offerte di Lens e Fenerbahce. Sta aspettando il Milan. A livello di contratto, chiede un biennale. Il club rossonero potrebbe accontentarlo, anche se va trovato un accordo sulle cifre dell’ingaggio. La permanenza di due anni dell’attaccante in Italia consentirebbe anche di sfruttare il Decreto Crescita per pagare meno tasse.

In questi giorni si è parlato di una richiesta sui 3,5 milioni di euro netti a stagione da parte dell’entourage di Giroud. Vedremo se la trattativa decollerà. Le parti sono in contatto, anche se adesso il giocatore è concentrato soprattutto sulla finale di Champions League che il Chelsea disputerà contro il Manchester City. Probabilmente solo dopo questa partita ci potrà essere una eventuale accelerata dei negoziati.