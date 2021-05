Milan, comunicato ufficiale: Calabria operato, le sue condizioni

Davide Calabria si è sottoposto nella giornata di oggi ad un intervento per risolvere un’ernia. Lo ha comunicato il Milan attraverso una nota ufficiale

Da pochi minuti e inaspettatamente, l’AC Milan ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale che Davide Calabria si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Il terzino rossonero, nella giornata di oggi, è stato operato per rimuovere un’ernia. Probabilmente, questo può essere il motivo per cui il classe 1996 non è stato convocato dal CT Mancini per i prossimi Europei.

Questa la nota del club che comunica che l’operazione è perfettamente riuscita:

“AC Milan comunica che oggi Davide Calabria è stato operato a Milano per sports hernia. L’intervento, eseguito in videolaparoscopia dal Dr. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in sei settimane.”

Anche la nostra redazione di MilanLive.it vuole augurare una pronta guarigione a Davide Calabria.