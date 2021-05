Monza, via Brocchi. Il nuovo allenatore è un altro ex Milan

Il Monza e Brocchi hanno deciso di comune accordo di interrompere prematuramente il contratto. I brianzoli hanno scelto il sostituto.

Il Monza ha deciso di cambiare allenatore. Dopo il mancato raggiungimento della Serie A la società lombarda ha deciso di salutare Cristian Brocchi e di ripartire da un nuovo allenatore. Adesso è ufficiale la risoluzione consensuale con l’ex Milan: la comunicazione è arrivata intorno all’ora di pranzo attraverso il profilo Twitter della squadra.

La società specifica che si è trattato di un accordo preso in armonia e ha ringraziato Brocchi per il lavoro svolto: “AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera”.

AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto. AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera. 🤝💪⚪️🔴 pic.twitter.com/ZAn5ZowzJp — AC Monza (@ACMonza) May 28, 2021

Leggi anche:

Il Monza ha scelto Stroppa

Per la guida tecnica della prossima stagione è stato scelto Giovanni Stroppa, che era stato esonerato a marzo dal Crotone. Stroppa, che ha allenato anche la primavera del Milan (2009-11) torna a Monza da tecnico dopo aver vestito la maglia biancorossa dal 1987 al 1989. Sempre su Twitter è arrivato l’annuncio della società.