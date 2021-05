Van Bommel torna in panchina: avventura in Germania

Sky Sports Germany assicura che l’ex rossonero è pronoto a diventare il nuovo tecnico della squadra tedesca.

Mark Van Bommel, ex centrocampista di Milan e Bayern Monaco, è pronto ad allenare in Bundesliga e a prendersi la panchina del Wolfsburg. A riportarlo è Sky Sports Germany. La squadra tedesca si appresta a giocare anche la Champions League il prossimo anno e potrebbe quindi ritrovarsi ad essere avversaria dei rossoneri.

L’olandese è fermo da ben due anni, quando nel 2019 fu esonerato dal Psv Eindhoven. Con i biancorossi aveva ottenuto un secondo posto nella stagione precedente. A 44 anni ora si gioca una grande chance per la sua carriera da allenatore. Con il diavolo ha disputato 50 partite, fra campionato e coppe, prima di trasferirsi in Olanda per la sua ultima stagione da calciatore.