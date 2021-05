Confermato: niente riscatto | Ci prova il Milan?

Il Leicester non riscatterà l’esterno d’attacco della Roma. Il suo profilo piace molto al Milan, e Maldini potrebbe presentare presto un’offerta!

Il Milan ha bisogno di rinforzarsi in diversi ruoli. Oltre all’attacco, anche la trequarti pare essere uno dei reparti che subirà più modifiche in vista della prossima stagione. Infatti, oltre al probabile arrivo di un nuovo trequartista, con Hakan Calhanoglu sempre più vicino all’addio, anche la fascia destra del tridente necessita di un rinforzo.

Come ben sappiamo, Samuel Castillejo è uno tra i primi indiziati che il Milan cederà quest’estate: sono diversi i club di Liga disposti a puntare su di lui. L’idea della dirigenza rossonera è quella di regalare a Stefano Pioli un’ala destra più fisica e brava nell’uno contro uno.

Sono diversi i profili candidati a ricoprire quelle vesti nel Milan, e quindi ad affiancare Alexis Saelemaekers che ha bisogno di un valido sostituto. Nelle ultime ore si è parlato molto dell’interesse rossonero per Berardi, esterno italiano del Sassuolo che piace molto a Stefano Pioli.

Ma altri nomi sono in lista. Rilevante quello di Cengiz Under, l’ala destra di proprietà della Roma che ha giocato la stagione in prestito al Leicester. Come già previsto, il turco tornerà a Roma quest’estate perchè non riscattato dal club inglese. La conferma ci è arrivata questo pomeriggio.

Under non riscattato, il suo futuro dipende da Mourinho

Difatti, come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Leicester ha deciso di non riscattare Cengiz Under dalla Roma. La cifra fissata per il riscatto era stata di 23 milioni di euro, ma l’esterno turco ha convinto poco in quel di Leicester e quindi tornerà a breve nella capitale italiana.

Molto del suo futuro dipenderà dalle scelte tecniche di Josè Mourinho, che dall’1 luglio diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Il portoghese avrebbe già fatto delle precise richieste al club giallorosso per la sessione estiva di mercato.

Molto fa presupporre che Mourinho alla fine lasci partire Cengiz Under perchè non utile alla sua causa. Il Milan, in questo caso, potrebbe subito farsi avanti, anche perchè il cartellino del turco dovrebbe avere una cifra modica: intorno ai 15 milioni di euro.

Non ci resta che aspettare per capire se Under potrà vestire i colori rossoneri la prossima stagione.