Calciomercato Milan, non solo Tomori | Dal Chelsea anche un esterno

Il Milan guarda in casa Chelsea per rinforzarsi. Oltre al riscatto di Tomori e al possibile ingaggio di Giroud, piace anche Livramento. Contratto in scadenza a giugno 2022.

Il Milan è in trattativa avanzata con il Chelsea per il riscatto del cartellino di Fikayo Tomori. Se non ci saranno colpi di scena, il difensore rimarrà in maglia rossonera.

Non dovrebbe esserci alcuno sconto dai Blues sui circa 28 milioni di euro necessari per l’acquisto. Tuttavia, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno negoziando per ottenere almeno una dilazione del pagamento della cifra. Le parti sono in contatto quotidiano e c’è la possibilità che arrivi l’accordo a breve.

Valentino Livramento nel mirino del Milan

Oltre a Tomori, il Milan sta pensando concretamente a un altro giocatore che adesso è di proprietà del Chelsea ma che è in scadenza a fine giugno. Ovviamente ci riferimento a Olivier Giroud, che può approdare a Milanello a parametro zero dal 1° luglio.

Oggi Goal.com rivela che c’è pure un terzo calciatore del Chelsea che piace molto al Milan. Si tratta di Valentino Livramento, esterno destro classe 2002. Il giovane inglese ha vinto l’Academy Player of the Year e i Blues sono intenzionati a blindarlo. Il suo attuale contratto scade a giugno 2022, quindi la dirigenza londinese deve muoversi. Stanno già arrivando diverse proposte per il giocatore.

Livramento è stato utilizzato soprattutto da ala offensiva, ma può essere impiegato anche da terzino. In questa stagione ha collezionato 3 gol e 10 assist nelle 26 presenze con il Chelsea Under 23. Sicuramente deve migliorare a livello realizzativo, però è un esterno abile nel servire i compagni. Sulla fascia non si risparmia, ha facilità di corsa ed è dotato tecnicamente. Possiede anche un buon senso della posizione quando si tratta di dover difendere. L’abilità nel dribbling non gli manca e neppure la duttilità tattica, visto che può essere schierato anche a sinistra in caso di necessità.

Un prospetto molto interessante che il Chelsea vuole cercare di blindare in fretta con un nuovo contratto. Intanto il Milan ci ha messo gli occhi sopra e vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.