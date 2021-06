Donnarumma, colpo di scena | L’allenatore lo chiama: “Vuoi venire con me?”

Arriva una clamorosa proposta per Donnarumma a parametro zero. Il Milan potrebbe ritrovarselo contro in Serie A.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora ricco di dubbi e di punti interrogativi. Il Milan gli ha dato il benservito, con una certa sorpresa, annunciando Mike Maignan come suo erede già la scorsa settimana. E non si intravede nessun accordo con altri club in lontananza.

Insomma, colui che ieri è stato eletto miglior portiere della Serie A 2020-2021 non ha attualmente una squadra. Mino Raiola, il vulcanico e discusso agente di Donnarumma, è al lavoro in questi giorni, sicuro di trovare una destinazione adeguata.

Ma come riferito dalla Gazzetta dello Sport sarebbe spuntata una proposta, al momento solo informale, che avrebbe del clamoroso. Una rivale di Serie A del Milan sta valutando l’operazione Donnarumma, in particolar modo per volere espresso dal proprio allenatore.

Mourinho chiama Donnarumma alla Roma

Il tecnico in questione sarebbe José Mourinho. Il portoghese, che già da circa un mese è stato annunciato come nuovo allenatore della Roma, avrebbe contattato personalmente Donnarumma. Una mossa sorprendente che apre nuovi scenari.

I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore, visto che Pau Lopez e Mirante hanno deluso nell’ultima stagione. Mourinho vuole utilizzare tutto il suo fascino calcistico per convincere Donnarumma. “Vuoi venire con me?” – avrebbe chiesto lo Special One senza fronzoli all’ex rossonero.

Dunque, anche se in maniera indiretta, la Roma si iscrive di fatto alla corsa per Donnarumma, ingaggiabile a costo zero dopo la fine del contratto con il Milan. Ma per i capitolini, che non vantano certo una situazione finanziaria così rosea, restano due crucci. Lo stipendio di Gigio (chiede 10 milioni annui) e la commissione da girare a Raiola.

In realtà i rapporti tra la Roma ed il procuratore italo-olandese sono buoni, visto che nella rosa giallorossa sono presenti anche Mkhitaryan (vicino al rinnovo), Calafiori e Kluivert, tutti elementi della sua scuderia. Secondo la Gazzetta al momento Donnarumma starebbe però aspettando offerte dalle big straniere, per provare un’avventura fuori dall’Italia. Ma occhio anche a Juventus e Roma, pronte dietro l’angolo ad approfittare della situazione di stallo.