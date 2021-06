Milan-Giroud, si chiude prima dell’Europeo

Il Milan accelera per Giroud con l’obiettivo di chiudere prima dell’inizio dei prossimi Europei. L’attaccante francese è il nome in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto

Olivier Giroud e il Milan continuano a trattare. Come raccontato nei giorni scorsi, è il centravanti il francese il prescelto per rafforzare il reparto d’attacco. Stefano Pioli, con la partenza di Mario Mandzukic, ha bisogno di un co-titolare di Zlatan Ibrahimovic. Serve un giocatore, che porti esperienza in campo internazionale, fisicità e chiaramente gol. Il nome giusto sembra davvero essere quello di Olivier Giroud.

La destinazione Milan, come ha lasciato intendere il suo entourage, è certamente molto gradita. La possibilità di giocare con la maglia rossonera stuzzica la fantasia del calciatore, fresco campione d’Europa con il Chelsea. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato, anche perché gli inglesi hanno voglia di regalarsi un super bomber.

Come detto, il Milan e l’entourage di Giroud sono in continuo contatto, la sensazione è che se i rossoneri decidessero di affondare il colpo, metterebbero le mani sul sul giocatore. Si lavora su un biennale a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Tuttosport in edicola stamani conferma la voglia di chiudere il prima possibile: un affare che potrebbe vedere la fumata bianca entro dieci giorni, così da permettere a Giroud di svolgere le visite mediche. Un vero blitz milanese prima di concentrarsi completamente sui prossimi Europei.

Calciomercato rovente

Il calciomercato del Milan entra sempre più nel vivo dunque. In attesa di avere novità da Giroud, i rossoneri hanno chiuso per il portiere, che sarà Mike Maignan. Questi, inoltre, sono i giorni dei riscatti. Per Fikayo Tomori, come vi abbiamo raccontato, è tutto fatto: il Milan non ha alcuna intenzione di perdere il difensore che sarà legato ai rossoneri per i prossimi 5 anni. Si verserà nelle casse del Chelsea la cifra concordata di circa 28 milioni di euro.

Poi toccherà a Sandro Tonali, con i rossoneri decisi a pagare i 15 milioni, più qualche bonus, pattuiti con il Brescia, con Cellino disposto a venire incontro a Maldini, con un pagamento dilazionato.