Calciomercato Milan, Pellegatti: “Niente rinnovo, via con uno scambio”

Carlo Pellegatti ha fatto il punto sui rinnovi di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Poche possibilità che il capitano resti al Milan. Alte le richieste dell’ivoriano che va però accontentato

Intervenendo sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sui rinnovi di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Il noto giornalista, vicino al mondo rossonero, ha pochi dubbi su come Paolo Maldini dovrà muoversi.

L’obiettivo sarà quello di chiudere con il passato e guardare al futuro. Futuro rossonero di cui non faranno parte Gianluigi Donnarumma e molto probabilmente Hakan Calhanoglu: “Si chiuderà totalmente con il passato, con Donnarumma è finita, così come con Calhanoglu, almeno secondo quanto so io – afferma Pellegatti -. Ora, c’è da risolvere la questione Kessie per chiudere finalmente con il passato”.

Le richieste di Kessie – “Il rinnovo dell’ivoriano entrerà nel vivo al momento del raduno ma l’ex Atalanta vuole tanto, 5-6 milioni di euro e lo capisco. E’ un ingaggio che prenderebbe in Premier League”.

Addio Romagnoli

Pochi dubbi in merito ad un partenza in estate di Romagnoli – “E’ l’altra spina – prosegue Pellegatti -. prende addirittura 3-4 milioni e ne vorrebbe 5,5-6 milioni di euro . Il Milan non può accontentarlo. Il rischio è che venga regalato a zero fra un anno e quindi si deve trovare una nuova soluzione.

Credo che l’unica soluzione sia quella di cederlo, magari attraverso uno scambio. Dispiace perché è un difensore di livello. Poi bisognerà valutare quali siano i rapporti tra Stefano Pioli e Romagnoli. L’ultima fase ha giocato poco e non è stato gradito. Ha così perso la Nazionale, non venendo utilizzato. Dovesse far parte del Milan ci sarebbero dei problemi”.

Esame per Maldini – “Trovare gli accordi per i rinnovi è il mondo di crescere per Paolo Maldini. Deve cercare di superare gli ostacoli per chiudere finalmente con il passato e aprire una finestra per il futuro”.