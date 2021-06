Sky – Milan, offerta fatta a Calhanoglu: attesa per la risposta

Ecco la nuovo offerta del Milan al turco per il rinnovo. Si tratta di un ultimatum: a breve è attesa la risposta del calciatore.

Il Milan cerca di muoversi per tempo in modo da affidare a Pioli una squadra già pronta per il ritiro estivo. Sul fronte mercato tiene banca la questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu. La situazione con il turco sembrava compromessa quando nei giorni scorsi il suo entourage aveva rifiutato un’offerta da 4 milioni di euro. Dopo l’addio di Donnarumma, Maldini e Massara non vogliono però perdere un altro dei protagonisti del ritorno in Champions e hanno deciso di tentare un ultimo affondo per convincere il trequartista a rinnovare con i rossoneri.

Nelle ultime ore Sky ha fatto luce sulla questione e ha reso note le cifre dell’ultima proposta del club al numero 10. Ai 4 milioni netti a stagione già proposti sono stati concessi ulteriori bonus, facilmente raggiungibili, per arrivare a 4,5 milioni. Sky ha specificato anche che il Milan si aspetta una riposta in tempi brevissimi da Calhanoglu, altrimenti andrà su altri obiettivi: De Paul, Papu Gomez e Ilicic in primis. Il turco ha in mano soltanto l’offerta dell‘Al-Duhail (8 milioni), ricca ma poco stimolante. A stretto giro di posta è attesa la risposta definitiva.