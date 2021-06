Calciomercato Milan, Maldini guarda in Turchia: offerta ufficiale

Il Milan guarda in Turchia per rafforzare l’organico. L’ultima idea porterebbe a Dogan Alemdar del Kayserispor. Si tratta di un portiere classe 2002. Ecco l’offerta formulata ai rossoneri per l’estremo difensore

Mike Maignan potrebbe non essere l’unico portiere nuovo nella stagione 2021/2022. L’estremo difensore francese, oggi impegnato con la Nazionale di Deschamps, è arrivato per sostituire Gianluigi Donnarumma. Come ampiamente raccontato, Maldini e Massara hanno deciso di mettere la parola fine sulla trattativa per l’italiano, acquistando dal Lille Maignan per tredici milioni di euro, più due di bonus. Per il calciatore un contratto a 2,5 milioni di euro più bonus per cinque stagioni.

Gianluigi Donnarumma vedrà così scadere il proprio contratto con i rossoneri il prossimo 30 giugno, al pari del fratello Antonio. Bisognerà capire dunque chi sarà il terzo portiere; sul secondo, al momento, non sembrano esserci dubbi, con Tatarusanu che sarà alle spalle di Maignan.

Terzo rossonero

Ad oggi per il ruolo di terzo si valutano le posizione di Alessandro Plizzari, di ritorno dopo il prestito alla Reggina, e quella di Alessandro Guarnone, classe 1999, protagonista con la maglia dei maltesi del Birkirkara. Due idee che potrebbero tornare utili in chiave liste Uefa visto che entrambi sono scuola Milan.

Piace il giovane Alemdar

Dalla Turchia, però, giunge notizia, di un interessamento da parte dei rossoneri per Dogan Alemdar. Il portiere, classe 2002, si è messo in mostra, nel corso dell’ultima stagione, con la maglia del Kayserispor. E’ diventato titolare a dicembre, non perdendo più il posto. Secondo quanto riporta il giornalista di Tv Reporter, Ertan Süzgün, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 3 milioni di euro. La voglia di Alemdar di trasferirsi in Europa potrebbe fare la differenza.