La Roma lo libera a zero: l’agente lo propone al Milan

Nuova ipotesi per l’attacco del Milan. Dopo Giroud, è stato offerto anche Dzeko. Il bosniaco potrebbe lasciare la Roma nel mercato estivo 2021.

Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. A Stefano Pioli serve un vice di Zlatan Ibrahimovic.

Aver puntato su Mario Mandzukic nell’ultima finestra di calciomercato non si è rivelata una buona scelta. L’attaccante croato non ha dato praticamente alcun contributo, anche a causa degli infortuni, e non gli è stato rinnovato il contratto. Adesso Paolo Maldini e Frederic Massara cercano una punta che possa dare maggiori garanzie fisiche e in termini di gol.

Non solo Giroud, spunta Dzeko per l’attacco del Milan

In questi giorni si è parlato molto di Olivier Giroud, che sembrava potersi liberare a parametro zero prima che il Chelsea ne annunciasse a sorpresa il rinnovo di contratto fino a giugno 2022. Se ci sarà la possibilità di non spendere per il suo cartellino, il Milan potrebbe cercare di chiudere per l’ex Arsenal. Altrimenti andrà su altri obiettivi.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e opinionista su TMW Radio, l’agente Alessandro Lucci avrebbe contattato Milan e Inter per proporre Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è disponibile a firmare un contratto biennale, spalmando l’ingaggio attuale su due anni.

Ora l’ex di Wolfsburg e Manchester City percepisce uno stipendio da circa 7,5 milioni milioni di euro netti a stagione. Il suo accordo con la Roma scade a giugno 2022 e sembra che il club giallorosso sia disponibile a cederlo per liberarsi dell’elevato ingaggio. Da non escludere un addio a costo zero o comunque in cambio di un indennizzo limitato, considerando anche i 35 anni di Dzeko.

José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, non ha ancora parlato con lui per comunicargli se rientra o meno nel suo progetto. Futuro in bilico per il bosniaco, che nelle ultime stagioni più volte è stato indicato come possibile partente e poi è rimasto nella capitale.

Probabilmente la società giallorosa valuterà eventuali offerte, perché l’ingaggio di Dzeko pesa molto a bilancio e liberarsene sarebbe un toccasana per i conti. Tuttavia, difficile pensare che Milan e Inter possano decidere di investire sul cartellino di un classe 1986 in scadenza di contratto tra un anno. Se l’operazione si potrà fare a titolo gratuito o quasi, allora potrebbe esserci qualche sviluppo. Ipotizzabile, comunque, che la Roma preferisca cedere il calciatore all’estero e non una concorrente in Serie A.