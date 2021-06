Serie A su Dazn e Sky: quanto costa l’abbonamento per vedere le partite

Il campionato di Serie A 2021-22 sarà trasmesso da Dazn e Sky. Vediamo quali sono le proposte delle due emittenti con i costi degli abbonamenti per vedere i match

La Serie A 2021-22 al via nel weekend del 21 e del 22 agosto sarà trasmessa su Dazn e Sky con una novità importante rispetto alla programmazione televisiva in vigore fino allo scorso campionato con la suddivisione di 7 match in esclusiva a Sky e i restanti 3 a Dazn.

L’emittente streaming si è aggiudicata, infatti, la possibilità di trasmettere tutte le 10 partite di ogni singolo turno di campionato mentre su Sky, dopo 18 anni di Serie A in esclusiva, andranno solo 3 match per giornata (anticipo del sabato alle 20.45, partita della domenica alle 12.30 e posticipo del lunedì), i quali però saranno visibili contemporaneamente anche su Dazn.

Vediamo dunque quali sono i costi per gli abbonamenti su Dazn e Sky e in che modo l’offerta della Serie A può combinarsi con la visione di altre esclusive.

Serie A su Dazn, il costo

Come anticipato, su Dazn saranno visibili tutte le partite del campionato di Serie A. La fruizione sarà in streaming tramite la app disponibile per smart tv, smartphone, pc e tablet . Non ci sarà più, a meno di accordi di cui al momento non si hanno notizie, il canale DAZN1 che trasmetteva fino allo scorso maggio le 3 partite in esclusiva di Dazn anche su Sky alla posizione 209 del decoder con la sottoscrizione di un’apposita promozione dedicata.

L’incognita, di cui si discute anche in sedi istituzionali, è relativa alle eventuali problematiche derivanti dalla visione di eventi in streaming con le concomitanti esigenze di una tenuta dell’infrastruttura web nazionale e della disponibilità per gli abbonati di una connessione dati adeguata per utilizzare al meglio il servizio. Per questo motivo, Dazn ha prospettato una soluzione di backup con la possibile apertura di uno o più canali sul digitale terrestre, ipotesi di cui si attendono ulteriori dettagli. Nel frattempo la Lega studia un programma spezzatino con le 10 partite di ogni turno distribuite singolarmente in vari slot orari tra il sabato e il lunedì proprio per evitare un possibile sovraccarico di utenti sull’app.

Dazn ha reso noti a inizio giugno i nuovi costi per l’abbonamento mensile. Con l’esclusiva della Serie A, addio al ticket da 9.99, prezzo rimasto invariato dall’esordio avvenuto in Italia nell’estate 2018.

Dal 1 luglio 2021, abbonarsi a Dazn costerà 29.99€ al mese. C’è tuttavia una promozione con sconto lanciata dall’emittente per allargare la platea di clienti . Chi si abbona a Dazn dal 1 al 28 luglio 2021 può usufruire di un’offerta dedicata con il costo dell’abbonamento a 19.99€ mese per 14 mesi. Chi è già abbonato a Dazn solo sulla app senza condivisone con Sky, avrà invece due mesi di visione gratuita (luglio e agosto) mentre da settembre pagherà 19.99€ per i successivi dodici mesi. Si attende ancora la comunicazione delle offerte per vedere la Serie A su Dazn su Timvision.

Gli utenti che hanno usufruito della promozione Sky-Dazn 1 dovranno abbonarsi nuovamente a Dazn con le modalità appena indicate. Nel momento in cui il voucher Sky scadrà entro il 30 giugno, l’account sarà definitivamente chiuso e si potrà riattivare direttamente sulla app o sul sito di Dazn. Per farlo basta seguire le indicazioni riportate su questo link . L’abbonamento a Dazn può essere fruibile su sei dispositivi ma solo su 2 contemporaneamente. Continua a essere possibile la disdetta in qualsiasi momento senza vincoli contrattuali.

Con l’abbonamento mensile Dazn sarà possibile vedere oltre alla Serie A, la Liga, la MotoGP (da marzo a novembre), e i due canali di Eurosport che trasmettono a loro volta le Olimpiadi di Tokyo 2021 in estate, il Tour de France, il Giro d’Italia, 3 tornei Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros, Us Open), gli sport invernali con una copertura integrale, il Golf PGA e tanto altro. Oltre a questo le altre esclusive sono la FA Cup e la Carabao Cup o Coppa di Lega inglese. la NFL il campionato di football americano, la UFC oltre ai canali Milan e Inter TV.

Sky, quanto costa vedere la Serie A

Per Sky, la perdita dell’esclusiva dell’evento principale della palinsesto sportivo rappresenterà indubbiamente un cambiamento epocale. Saranno tre le partite visibile sull’emittente satellitare in co esclusiva con Dazn: l’anticipo del sabato sera, il launch match domenicale delle 12.30 e il posticipo del lunedì alle 20.45.

Per vedere la Serie A su Sky con tv decoder e parabola oppure con Sky Q e la fibra sempre collegati alla tv occorre sottoscrivere il pacchetto Sky Calcio che, con i nuovi listini, ha un prezzo di 16 euro al mese e comprende oltre alla Serie A anche tutta la Serie B, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Per usufruire dell’offerta di sport completa su Sky occorre abbonarsi anche al pacchetto Sky Sport che, al costo di 30 euro mese, annovera 121 partite su 137 della Champions League, l’intera Europa League, la nuova Conference League più tutti gli altri sport ovvero Formula 1, MotoGP, Tennis (Wimbledon, Masters 1000, Atp 500 e alcuni 250), Basket NBA, Eurolega ed Eurocup, Baseball MLB, Padel World Tour e altri eventi in possibile acquisizione.

Una selezione di eventi di Sky Calcio e Sky Sport sono visibili anche in abbonamento con le relativa offerta sulla piattaforma streaming Now TV