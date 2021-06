AIC – Kessie miglior giocatore del mese di maggio

Franck Kessie ha vinto il premio “Giocatore del mese AIC” in riferimento a maggio 2021 e al campionato di Serie A

Una bella notizia per Franck Kessie e tutto l’ambiente rossonero. Il centrocampista ivoriano è stato designato come il miglior giocatore del mese di maggio della Serie A. Il premio gli è stato conferito dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Franck, detto il presidente, è quindi il “Giocatore del mese AIC”.

Un riconoscimento assolutamente meritato dall’ivoriano, che proprio nel finale di stagione ha trascinato la sua squadra alla conquista dell’obiettivo più importante: la qualificazione in Champions League. Franck ha letteralmente preso per mano il suo Milan e ha combattuto in prima linea, dinnanzi ai suoi compagni.

Il mese di maggio è forse l’emblema di questa immagine. In gare assolutamente decisive, come quelle contro Juventus e Atalanta, Kessie è stato strepitoso, indomabile. L’ultima e decisiva gara contro gli orobici ha messo il definitivo sigillo alla sua crescita indiscussa. Franck ha messo a segno una doppietta, ma indelebile è l’immagine di lui che, vicino alla bandierina del corner, lotta con tre avversari senza mai perdere il pallone.

Una grinta associata ad una tecnica inaudita e, ovviamente, a quella fame di ritorno; fame di riportare il Milan nel suo habitat più naturale, la Champions. Il mese di maggio è stato molto complicato per la squadra di Pioli. Il pareggio con il Cagliari aveva rimesso tutto in discussione e in forte rischio. Ma se il Milan è arrivato al secondo posto, ottenendo ciò a cui più teneva, lo deve soprattutto al suo presidente Franck Kessie. E il premio “Giocatore del mese di maggio AIC” lo conferma ampiamente.