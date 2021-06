Barcellona, sfuma Wijnaldum | Il colpo può arrivare dal Milan

Barcellona beffato dal PSG nella corsa a Wijnaldum, in uscita dal Liverpool. In Spagna scrivono che il club catalano valuta anche Calhanoglu.

Sembra essere sfumata per il Barcellona la possibilità di ingaggiare Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Liverpool. Infatti, stando alle ultime news di calciomercato, è il Paris Saint Germain ad essersi assicurato la firma del forte centrocampista olandese.

Una vera beffa per il Barça, che qualche giorno fa sembrava abbastanza sicuro di aver sbaragliato la concorrenza e che poi è stato sorpreso dall’assalto di Leonardo. Ricco contratto triennale per l’ex Newcastle United, che proseguirà la sua carriera nel PSG. La società catalana non voleva partecipare a un’asta e non ha alzato l’offerta a Wijnaldum.

Calciomercato Milan, il Barcellona prende Calhanoglu?

Il Barcellona, comunque, vuole prendere un’alternativa e può rivolgersi ancora al mercato dei giocatori che si possono trasferire a parametro zero dal 1° luglio 2021. Uno di questi è Hakan Calhanoglu, che secondo il Marca è tra i profili presi in considerazione dalla dirigenza blaugrana. Il candidato alla presidenza Victor Font lo aveva indicato come obiettivo, poi le elezioni presidenziali sono state vinte da Joan Laporta e non è detto che il giocatore non possa approdare in Catalogna.

Il Milan ha fatto il possibile per rinnovargli il contratto in scadenza a fine giugno. Ha fatto un’offerta da circa 4 milioni di euro netti a stagione, un aumento di 1,5 milioni rispetto all’ingaggio percepito finora dall’ex Bayer Leverkusen. Paolo Maldini e Frederic Massara attendono una risposta definitiva, poi cercheranno un sostituto.

Nelle scorse ore sono circolati rumors sul possibile ok di Calhanoglu e del suo agente Gordon Stipic alla proposta del Milan. Ma, per adesso, non ci sono conferme in tal senso. Bisogna attendere nuovi aggiornamenti.