Il Milan starebbe preparando l’offerta per l’attaccante del Tolosa, cifre e dettagli di un possibile colpo in prospettiva

Il Milan è molto attento ai talenti più interessanti d’Europa. Maldini e Massara, grazie anche alle segnalazioni di Geoffrey Moncada, hanno puntato il mirino verso la Francia, vera e propria miniera di giovani fenomeni. Mike Maignan arriva dal Lille appunto, ma anche a gennaio i dirigenti avevano puntato Simakan e Koné, giocatori dello Strasburgo e del Tolosa. Ecco, in quest’ultima squadra c’è un attaccante che sembra stuzzicare le attenzioni della società di via Aldo Rossi. Si tratta di Amine Adli, un centravanti classe 2000 finito da tempo nella lista della spesa dei rossoneri.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Milan sarebbe pronto a presentare un’offerta al Tolosa per provare a bruciare la concorrenza. La valutazione è di 10 milioni di euro, i rossoneri proveranno a mettere sul piatto 8 milioni, puntando forte sulla questione contrattuale: infatti Adli è in scadenza a giugno 2022 e questo è un fattore che gioca a favore di Maldini e Massara. Sul giocatore però ci sono tantissimi top club d’Inghilterra e Bundesliga. Amine è un attaccante di piede mancino votato quest’anno come miglior giocatore della Ligue 1 con otto gol e sette assist. Giovanissimo, può rappresentare una terza scelta di qualità per Pioli.