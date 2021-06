Silas Wamangituka non esiste: il vero nome del giocatore

Falsa identità per Silas Wamangituka. Il calciatore dello Stoccarda, accostato in passato anche al Milan, si chiama, in realtà, Silas Kakompa Mvumpa. Ecco la sua storia

Nei mesi scorsi il nome di Silas Wamangituka è stato accostato al Milan, da oggi non potrà essere più così. Sì, perché in realtà l’esterno 21enne – finito nel mirino dei rossoneri grazie alla stagione fantastica, prima del grave infortunio, con la maglia dello Stoccarda – si chiama Silas Katompa Mvumpa e di anni ne ha 22. A far chiarezza sulla vera identità del calciatore – che porta alla mente il caso Eriberto-Luciano – sono stati lo stesso congolese e il club tedesco.

Leggi anche:

Le parole di Mvumpa

“Senza il supporto del mio nuovo procuratore e quello del mio club, non avrei mai osato fare questo passo – afferma Mvumpa – . Ora ho capito che non devo più vivere nella paura e posso giocare a carte scoperte. Negli ultimi anni ho avuto paura anche per la mia famiglia in Congo, ma ora qui mi sento a casa, mi sento al sicuro”. Andrà capito adesso, come la Dfb e Dfl decideranno di procedere e se Mvumpa verrà squalificato.