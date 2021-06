Donnarumma e il fattore Champions: “Un altro motivo oltre ai soldi”

L’ex giocatore della Fiorentina, intervistato da TMW Radio, si è espresso così sul caso Donnarumma-Milan e sulla scelta del giocatore.

L’ex calciatore e attuale commentatore Manuel Pasqual è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L’ex Fiorentina ha detto la sua su vari argomenti, come il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus e la conferma di Vlahovic ad alti livelli nella prossima stagione, dopodiché si è soffermato anche sul caso Donnarumma: “Ero convinto che rimanesse al Milan ma ha deciso per una strada diversa. Gigio ha sempre dichiarato fede e amore per il Milan, ma ha voluto fare la scelta di Raiola di cambiare squadra”.

Pasqual ha poi ipotizzato le possibili motivazione per le quali il portiere possa aver scelto la destinazione b Saint–Germain: “Oltre ad un fattore economico potrebbe esserci anche un fattore di andare a giocare in una squadra che negli ultimi anni ha fatto un ottimo percorso anche in Champions League“.