Calciomercato Milan – Idea Marin | Il Cagliari rifiuta un’offerta

Razvan Marin accostato al Milan negli ultimi giorni, però non c’è una trattativa. Intanto il Cagliari ha respinto una proposta dalla Francia.

Il Milan ha deciso di non riscattare Soualiho Meite dal Torino ed è deciso a intervenire a centrocampo. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più profili.

Nelle scorse ore si è parlato di un nuovo nome, quello di Razvan Marin. I dirigenti rossoneri nella giornata di martedì hanno parlato con Pietro Chiodi, agente del 25enne centrocampista rumeno e anche di Ciprian Tatarusanu. Poi ieri c’è stato un incontro con all’Hotel ME a Milano con Tommaso Giulini, presidente del Cagliari. Tuttavia, al momento non risulta alcuna trattativa.

Cagliari, rifiutata la proposta del Lione per Marin

Marin è reduce da una buona stagione nel Cagliari, dove è approdato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club rossoblu intende esercitare l’opzione di acquisto, versando i 10 milioni di euro previsti dall’accordo stipulato con l’Ajax. Poi valuterà eventuali proposte, anche se l’idea di trattenerlo ancora un’altra stagione non dispiace né alla società né all’allenatore Leonardo Semplici.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, a Sky Sport ha rivelato che il Lione si è già fatto avanti per provare ad assicurarsi il giocatore una volta che verrà riscattato. Offerta da 15 milioni arrivata dalla Francia, ma il Cagliari al momento l’ha rifiutata.

Il club rossoblu vuole intanto perfezionare l’acquisto dall’Ajax e poi prenderà in considerazione le varie proposte. Dal Milan non risultano offerte. Maldini e Massara hanno altri nomi in cima alla lista per rinforzare il centrocampo. Il rumeno potrebbe diventare un’opzione solamente se le prime scelte dovessero sfumare. Vedremo come si evolverà la situazione.