Dalla Francia: la concorrenza per Adli è spietata

Stando a quanto riporta Foot Mercato, sul talento del Tolosa sono vigili diversi club: dal Marsiglia all’Arsenal, passando per il Dortmund.

Il Milan tiene vive diverse piste sul mercato. Per quanto riguarda il centrocampo occhi sempre aperti sulla situazione che riguarda Amine Adli. Nei giorni scorsi è stato certificato un interesse del club rossonero per il 21enne francese che tanto bene ha fatto in questa stagione con la maglia del Tolosa in Ligue 2 (33 presenze, 8 gol e 7 assist). Stando a quanto riporta Foot Mercato, il calciatore h diversi estimatori, tra cui appunto il Milan di Pioli, sempre attento ai giovani emergenti.

La prima insidia, come riporta invece La Provence, arriva dall’Olimpique Marsiglia. il club francese, dopo aver definito l’accordo per il brasiliano ex Roma Gerson, è forte anche su Adli, così come i rossoneri e altri top club europei. Il giocatore infatti ha fatto colpo su tutti e sulle sue qualità non ci sono dubbi.

Interesse anche da Premier e Bundesliga

Il quotidiano francese assicura che sulle tracce del giocatore ci sono anche vari club inglesi e francesi. In Premier ci sono interessi da Arsenal e Leicester mentre dalla Bundesliga si parla di Borussia Dortmund e Moenchengladbach. Il presidente del Tolosa, Damien Comolli, pretende almeno 5 milioni per liberarsi del suo talento. La cifra non può essere alta perché il contratto del giocatore scade fra un solo anno (giugno 2022).

