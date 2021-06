Dalla Spagna: “Teniamo Brahim Diaz, è meglio di Bale”

Il quotidiano spagnolo As invita il Real Madrid a trattenere il talento spagnolo nella prossima stagione piuttosto che Gareth Bale.

Uno degli snodi chiave del mercato del Milan è senza dubbio quello riguardante il riscatto di Brahim Diaz. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di trattenere il giocatore del Real Madrid in prestito ancora per un altro anno. I Blancos però cominciano a valutare seriamente se sia davvero il caso di privarsi di un prospetto come lui. Con il ritorno di Ancelotti sulla panchina delle Merengues ci sono state ulteriori valutazioni e Diaz è considerato un patrimonio del club. Nonostante tutto il Milan è fiducioso di riuscire a trovare la formula giusta per prolungare la sua avventura a Milano, cercando di accordarsi sulla valutazione del calciatore (si parla di 20 milioni di euro).

I dubbi in Spagna comunque rimangono e oggi As invoca la permanenza del talento di Malaga, considerato migliore rispetto al Gareth Bale degli ultimi anni. Il quotidiano spagnolo l’ammette l’impossibilità di arrivare ad acquistare giovani campioni come Mbappé e Haaland, suggerisce perciò di guardare in casa, e nello specifico al trequartista spagnolo in prestito ai rossoneri. I colleghi di AS si esprimono in questi termini: “Il 3 agosto compirà 22 anni, un’età perfetta per mostrare tutto il suo talento al Real Madrid. Sembra assurdo condannarlo a un altro Erasmus nella Milano di Ibrahimovic e Theo…Ancelotti ora deve metterlo alla prova e accendere il semaforo verde. Anche se ci sono elementi come Lucas Vazquez, Rodrygo, Asensio e Gareth Bale. Meglio cancellare il giocatore di golf e salvare il giocatore di calcio. Brahim Diaz viene mille volte prima di Gareth“.