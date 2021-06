Futuro Hysaj, parla l’agente: “Lazio? Non li ho sentiti”

Elseid Hysaj è stato accostato al Milan! Del futuro del giocatore ne ha parlato il suo agente ai microfoni di Radio Marte

Tra i diversi profili che il Milan ha sondato per trovare un nuovo terzino sinistro c’è anche Elseid Hysaj. Il giocatore albanese è in scadenza di contratto col Napoli e quasi certamente lascerà il club azzurro quest’estate.

È un profilo molto interessante quello di Hysaj: dotato di buona tecnica e con un’ottima esperienza alle spalle è seguito da diversi club. L’occasione di acquisirlo a parametro zero favorisce l’interesse delle concorrenti al suo cartellino.

Il Milan è stato uno dei club più volte accostato al giocatore. Il club rossonero è alla ricerca di un vice Theo Hernandez, e anche se nelle ultime ore il nome di Junior Firpo sta avendo una forte risonanza, il Milan continua a monitorare la situazione attorno ad Elseid.

Attenzione, però, perché dopo l’approdo di Maurizio Sarri a Roma, Hysaj è diventato uno dei primi obiettivi del mercato della Lazio. Secondo fonti attendibili, il club biancoceleste è in pole per lui. Dell’interesse della Lazio e del futuro di Elseid ne ha parlato direttamente il suo agente ai microfoni di Radio Marte.

Leggi anche:

Giuffredi: “Non ho sentito la Lazio”

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, è tornato a parlare del futuro del suo assistito. L’albanese è sicuramente uno dei prospetti più interessanti sul mercato attualmente in Italia. La Lazio, come dicevamo, pare essere il club più vicino al terzino del Napoli.

Giuffredi però afferma di non aver ancora avuto dei contatti col club di Lotito. Le sue parole ai microfoni di Radio Marte: “Stiamo discutendo diverse soluzioni per il suo futuro. Io personalmente non ho ancora avuto contatti con la Lazio. Continuiamo a fare il nostro lavoro vagliando le soluzioni che sono sul piatto. Poi se arriverà la Lazio che ben venga”.

Infine Giuffredi ha lasciato intendere che le offerte non mancano e che c’è una sola certezza sul futuro di Hysaj, ovvero che il giocatore lascerà Napoli.