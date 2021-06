Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: rossoneri sul gioiello turco

Il Milan sembra essersi messo in fila per il giovane talento di origine turca, sul quale però c’è in pole un’altra italiana.

Il Milan ha da tempo messo gli occhi su uno dei migliori talenti del calcio turco. I rossoneri potrebbero a breve perdere una stella come Hakan Calhanoglu e per rimpiazzarlo starebbero valutando proprio un suo connazionale, anch’egli impegnato ad Euro 2021.

Il calciatore in questione è Orkun Kocku. Un profilo tutt’altro che nuovo in chiave calciomercato Milan. Non a caso l’entourage di questo giovane talento è già stato ospite a Casa Milan qualche settimana fa, proprio per valutare un’operazione con i rossoneri.

Kocku è un centrocampista offensivo turco, nato in Olanda, che milita nel Feyenoord. Il classe 2000 nell’ultima stagione si è preso meritatamente spazio all’interno della squadra di Rotterdam: 22 presenze in campionato condite da tre gol e altrettanti assist.

Dopo un infortunio ad inizio stagione, il ragazzo turco si è guadagnato un posto da titolare nella squadra bianco-rossa. Non a caso il suo nome è divenuto oggetto di interesse dei maggiori talent-scout internazionali. Molto probabile che nella sessione di mercato estiva possa diventare un vero e proprio crack.

Tutti pazzi per Kocku: Roma e Arsenal in pole

Arrivano novità dalla stampa inglese proprio riguardo al futuro di Kocku. Secondo il Daily Mail sarebbe confermato l’interesse del Milan, così come i contatti diretti tra le parti del mese scorso. I rossoneri vogliono rendere la propria rosa più giovane e tecnica, dunque il nome di Kocku è sempre tra i più in voga.

Il problema però riguarda la concorrenza. Il tabloid britannico parla di due club europei in pole per il cartellino di Kocku, ovvero l’Arsenal e soprattutto la Roma. Al momento si parla di duello serrato tra queste due società, che sono anche in parola per il trasferimento nella capitale dello svizzero Granit Xhaka, altro vecchio obiettivo del Milan.

Il cartellino di Kocku dovrebbe aggirarsi tra i 15-18 milioni di euro. Una cifra totalmente alla portata dei club interessati. Il Milan si è attivato ma dovrà alzare la posta e l’interesse se vuole battere la concorrenza. Possibile che, in caso di addio definitivo di Calhanoglu, i rossoneri possano accelerare e sfidare la Roma.