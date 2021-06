Laursen su Kjaer: “Il Milan è sempre stato il suo sogno”

In occasione dell’esordio della Danimarca a Euro 2020 contro la Finlandia. Martin Laursen, ex difensore rossonero, ha parlato anche di Simon Kjaer.

L’ex calciatore del Milan, Martin Laursen, ha parlato ai microfoni dei ‘Tuttomercatoweb’, descrivendo la Danimarca ed esprimendo un giudizio sul rossonero Simon Kjaer, pilastro della sua nazionale. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo una grande Nazionale quest’anno, hanno fatto molto bene con il vecchio Ct, e ora proseguono con quello attuale che ha iniziato un anno fa, Kasper Hjulmand, il quale piace molto e che fa giocare un bel calcio […] La squadra è forte in difesa e tutti i giocatori giocano in grandi squadre, con ruoli importanti. Le aspettative sono molto alte”.

Laursen ha poi fatto i complimenti a Kjaer, che a suo parere sta giocando ad alti livelli da ormai diversi anni: “A me non ha sorpreso. Kjaer ha fatto bene in tutte le squadre in cui ha giocato e ora ha un’età in cui è importante avere esperienza. È importante per la Danimarca e questo lo aiuta. Ha fatto benissimo in una squadra in cui ama giocare. Il Milan è sempre stato il suo sogno. È molto contento e soddisfatto”.

L’ex difensore ha poi fatto elogiato la nazionale azzurra augurandogli di far bene in questo Europeo: “Si spera sempre possa far bene, e con una squadra forte come quella che ha, penso possa togliersi qualche soddisfazione”.