Marani: “Donnarumma al Psg pagina molto discutibile. È stato comprato da Raiola”

A Sky Euro Live, nell’attesa della seconda sfida di giornata, si è parlato anche della questione Donnarumma-Psg. Dure le parole di Matteo Marani.

Dagli studi di Sky, nel post partita di Galles Svizzera si è parlato anche della vicenda Donnarumma e del suo passaggio al Psg. Matteo Marani ha commentato la scelta del portiere, attualmente impegnato con la Nazionale, esprimendosi in questi termini: “Una pagina molto discutibile. Si è consegnato al suo procuratore. Questo significa che cambierà molte squadre, che avrà molti guadagni. Donnarumma è stato comprato da Raiola, diciamocelo. Non è una vicenda edificante. Io non credo alle bandiere, ai baci”.

Maurizio Compagnoni, rispondendo al suo collega, ha ipotizzato il futuro dell’estremo difensore, ormai ex Milan: “Ma resterà al Psg, Navas ha appena rinnovato, farà il secondo? E mi viene anche difficile pensare che Donnarumma possa fare il secondo. Non mi sorprenderebbe un anno di prestito altrove. Per concludere sull’argomento è arrivata infine la riflessione di Giancarlo Marocchi: “Alla gente viene il dubbio: ma il calcio i soldi li ha o no. Perché l’ingaggio…”