PSG-Donnarumma, slittano le visite mediche

Gianluigi Donnarumma sarà presto un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Le visite mediche sono però slittate, in quanto l’accordo non è del tutto definito

È ormai deciso il destino prossimo di Gianluigi Donnarumma. Dopo la baraonda creatasi attorno al suo mancato rinnovo con il Milan, il portierone azzurro ha finalmente trovato la sua prossima destinazione. Sarà il Paris Saint Germain la sua futura casa, club che gli garantirà il fatidico stipendio richiesto da lui e il suo agente Mino Raiola.

Leggi anche:

Nelle scorse ore si era parlato di un accordo ormai definito tra le parti per il trasferimento di Gigio al PSG, ed era stato affermato che tra oggi e domani questo si sarebbe sottoposto alle visite mediche. Gli ultimi aggiornamenti sulla questione contraddicono però quanto affermato in precedenza: bisognerà aspettare la prossima settimana per far si che i dottori del PSG si rechino in Italia ad effettuare i consueti controlli al portiere campano prima della firma del contratto.

Difatti, come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo è in fase di definizione. Rimangono da limare gli ultimi dettagli al contratto che Donnarumma firmerà sino al 2026. Si aspetterà quindi la prossima gara degli Europei, Italia-Svizzera in programma mercoledì, per effettuare le visite mediche ed ufficializzare l’affare.