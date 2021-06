Deschamps: “Maignan avrà un futuro da protagonista, Milan giusta scelta”

Il CT della Francia, Didier Deschamps ha rilasciato una rilevante dichiarazione su Mike Maignan durante un’intervista

Il nuovo portiere del Milan, Mike Maignan è attualmente impegnato con la sua Francia nella prestigiosa competizione continentale degli Europei 2020. Difficile vederlo in campo, dato che nelle gerarchie del CT Didier Deschamps occupa il ruolo di terzo portiere. Ma l’allenatore della Francia, intervistato da Sport Week, ha speso soltanto belle parole per il neo rossonero.

Questa la dichiarazione di Deschamps su Maignan:

“Ha importanti qualità naturali. Maignan ha disputato una strepitosa stagione con il Lille e anche se in nazionale ha davanti due portieri forti, in futuro sono sicuro che avrà un ruolo da protagonista. Ho notato che ha una forza fisica che gli permette di occupare molto spazio in porta, è difficile trovare spiragli in cui sorprenderlo. E andare al Milan non è mai una brutta scelta”.

Già, nella giornata di oggi, anche un altro allenatore aveva speso parole al miele per Mike Maignan, ovvero Rudi Garcia intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico di Roma e Lione ha affermato che il portiere francese non farà affatto rimpiangere Gianluigi Donnarumma al Milan. Non ci resta che aspettare l’inizio della prossima stagione per vedere Maignan vestire la maglia rossonera e capire di che pasta è fatto.