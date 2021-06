Sardar Azmoun, chi è l’attaccante accostato al Milan: carriera e caratteristiche

Sardar Azmoun è finito nel radar del club rossonero; potrebbe rappresentare un buon innesto per l’attacco! Conosciamolo meglio

Il Milan sta facendo diverse valutazioni per migliorare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. Con le precarie condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, che è alla prese con un problema al ginocchio sinistro, il Milan sta valutando di acquisire non uno, ma ben due nuovi attaccanti. A patto che il primo obiettivo sia Olivier Giroud dal Chelsea, per il secondo Maldini sta pensando ad un profilo più giovane e con buoni margini di crescita.

La notizia del giorno afferma che il Milan ha messo gli occhi su Sardar Azmoun, attaccante classe 1995 in forza allo Zenit San Pietroburgo. Di nazionalità iraniana, Sardar è considerato uno dei talenti più emergenti della sua Nazione. Ha cominciato a giocare a calcio all’età di 9 anni, quando contemporaneamente praticava anche la pallavolo (il padre è stato un pallavolista turkmeno). È a 15 anni che Azmoun viene notato, ed entra a far parte delle giovanili del Sepahan, per il quale esordirà in prima squadra soltanto nella stagione 2011-2012 – annata in cui vince il titolo iraniano.

Una buona vetrina il Sepahan: nel 2012-2013 Azmoun ha 17 anni e viene ingaggiato dalla squadra russa del Rubin Kazan. Il 6 ottobre 2013 esordirà in Premer Liga, la massima divisione russa: in quell’occasione, da subentrato, realizza un gol e un assist. Nel 2015 passa in prestito al Rostov, che lo riscatta dopo una stagione e mezzo dal Rubin Kazan per 2,3 milioni di euro. Con la maglia della squadra russa andrà a segno anche in Champions League contro il Bayern Monaco, realizzando il secondo gol per la sua formazione.

Nel 2017, il Rubin Kazan lo richiama tra le sue fila, e dopo due anni, nel 2019 c’è lo Zenit San Pietroburgo pronto ad ingaggiarlo per 12 milioni di euro. In due anni, Sardar Azmoun realizza 45 gol e 16 assist in 64 presenze con la maglia dello Zenit nel campionato di Premer Liga.

La sua carriera procede al meglio anche in Nazionale: Azmoun debutta con l’Iran nel 2014 e ad oggi ha realizzato 36 gol in 54 presenze.

Leggi anche:

Sardar Azmoun, ruolo e caratteristiche

L’iraniano classe 1995 è un attaccante in grado di fungere sia da prima che da seconda punta. Alto 1,86 cm, ha un fisico longilineo ed elastico. È considerato il Messi iraniano secondo la stampa specializzata: dotato di un’ampia visione di gioco, abbina ottime qualità tecniche ad una eccelsa velocità palla al piede, ed è inoltre molto abile ed elegante nei movimenti e nel controllo palla.

Azmoun è un mago dei dribbling e dei contropiedi. È una punta molto dinamica, con ottime capacità di pressing, e bravo nell’arretrare sino alla metà campo per poi sfruttare la possibilità della ripartenza. È un ambidestro con un’ottima resistenza e capacità di elevazione. Può essere molto prezioso anche nei calci piazzati.

Il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, ma il suo contratto con lo Zenit è in scadenza nel 2022: fattore che potrebbe far abbassare notevolmente la cifra. Il Milan non è l’unico club sulle sue tracce, dato che anche la Roma di Mourinho lo segue con interesse.