Svizzera-Galles, l’attaccante brilla: costa 30 milioni, il Milan lo segue

Protagonista nel secondo match di Euro 2020 con un gol, Breel Embolo è stato accostato più volte ai rossoneri.

Si è conclusa da poco la seconda sfida di Euro 2020 fra Galles e Svizzera. Le due nazionali non sono andate oltre il pari al termine di un match condizionato dal forte caldo di Baku, lasciando così gli azzurri di Mancini in vetta dopo la prima giornata del Girone A. Protagonista del match è stato sicuramente Breel-Donald Embolo, l’attaccante svizzero del Borussia Moenchengladbach che il Milan segue da tempo.

Il classe 1997 ha sbloccato l’incontro all’inizio della ripresta girando di testa in rete un calcio d’angolo battuto da Xerdan Shaqiri. Ma oltre al gol l’attaccante è stato tra i più vivaci dei suoi e ha creato più volte i presupposti per segnare. Nonostante non sia riuscito a portare al successo la sua nazionale, la sua prestazione è da considerare ottima.

Embolo, l’attaccante seguito anche dal Milan

In passato Embolo è stato più volte accostato al Milan. Ai rossoneri è sempre piaciuto il suo profilo. Un attaccante fisico e allo stesso tempo rapido. Si tratta di un giocatore completo che può sicuramente fare al caso della squadra di mister Pioli. Camerunense naturalizzato svizzero, ha mosso i suoi primi passi nel Basilea, squadra nella quale ha militato per tre anni mettendo a segno ben 31 reti.

Leggi anche:

Il giocatore attira le attenzioni dello Schalke che nell’estate del 2016 lo preleva per 26,5 milioni di euro. Qui Embolo si perde un po’ e dopo altre stagioni viene acquistato dal Borussia M’gladbach a cifre molto più basse. Nell’ultima stagione torna a far vedere le sue qualità, realizzando una rete anche in Champions League. I tedeschi chiedono per lui una cifra intorno ai 30 milioni. Il prezzo è sicuramente trattabile: Maldini può pensarci.