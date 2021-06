Thauvin al Tigres, che figuraccia alla presentazione! | VIDEO

Florian Thauvin, giocatore accostato al Milan di recente, è approdato al Tigres. Durante la presentazione in Messico, il francese ha fatto una figuraccia!

Florian Thauvin, alla fine, ha scelto il Messico come destinazione permanente! L’esterno francese era desiderato da diversi club d’Europa; anche il Milan era stato accostato all’ex Marsiglia. La possibilità di acquisirlo a parametro zero ha fatto gola a tanti top club del vecchio continente, ma alla fine Thauvin ha preferito una destinazione esotica e prosperosa come il Messico.

Infatti, Thauvin ha firmato un contratto quinquennale con il Tigres, club messicano nel quale milita un altro francese: Andrè Pierre Gignac. Secondo fonti messicane, Florian guadagnerà non meno di 4 milioni a stagione: un ingaggio che nessun club europeo gli avrebbe garantito.

Ebbene, nelle ultime ore, è andato in scena l’evento di presentazione di Florian Thauvin. L’esterno francese si è presentato sul campo del Tigres, e indovinate? Ha fatto una gran figuraccia. Thauvin, come di consueto nelle presentazioni dei giocatori, ha tentato di fare dei palleggi per far trapelare la sua classe e qualità. Ma, nulla da fare! Il francese ne ha sbagliati parecchi sotto gli occhi attenti dei telespettatori a casa! Non un gran inizio, ma Thauvin potrà certamente rifarsi durante la stagione!

Di seguito il video che ritrae Thauvin impacciato con la palla tra i piedi: