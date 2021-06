Dall’Inghilterra: Psg, quasi fatta per un obiettivo del Milan

Secondo Football Insider il terzino del Tottenham, Serge Aurier, avrebbe accettato la destinazione francese. Si tratterebbe di un ritorno.

Molto probabilmente non sarà al Milan il futuro di Serge Aurier. Il terzino del Tottenham, secondo quanto riferisce Football Insider, è a un passo dal fare ritorno al Paris Saint Germain. Il 28enne è alla conclusione della sua esperienza in Premier League e gradirebbe non poco un nuovo approdo nella capitale francese.

L’esterno ivoriano ha accettato la proposta di un ricco quadriennale da parte del club francese. Tutte le parti si aspettano un buon esito della trattativa, che era a buon punto prima dell’arrivo di Fabio Paratici agli Spurs. L’addio ai Aurier è scontato, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore della squadra londinese.

Il Milan spesso accostato ad Aurier

Il contratto di Aurier scade la prossima estate e questa sessione di mercato è l’ultima occasione per il Tottenham di monetizzare dalla sua cessione. Il Milan è stato spesso accostato al calciatore, anche se la società rossonera, a dire il vero, non ha mai affondato il colpo. In questo momento sulla fascia destra il Diavolo spera di riportare il portoghese Diogo Dalot, per riformare la staffetta con Davide Calbria, che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione.

Aurier fu acquistato nel 2017 per 23 milioni e ha collezionato 110 presenze in 4 anni, 27 nella stagione appena conclusa. Il Psg potrebbe quindi mettere a segno il colpo dal Tottenham, rinunciando definitivamente ad Achraf Hakimi.